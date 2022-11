Domenica In, "qualcuno parlava di crollo": la Venier zittisce tutti

Francesco Fredella 21 novembre 2022 a

La domenica è per antonomasia Mara Venier. Ed è così che il suo programma, ancora una volta, raggiunge il vertice degli ascolti. Alto gradimento per il pubblico. Di Domenica In si parla anche su DiPiùTV, uno dei magazine in assoluto più letti dal pubblico. Nella rubrica del giornalista Giancarlo De Andreis si legge: “La domenica di Mara”. Chi aveva ipotizzato un crollo degli ascolti adesso deve fare i conti con uno share altissimo. E non solo.

“Partenza un po’ in sordina ma ora ascolti alle stelle”, scrive il giornalista. "La conduttrice, settimana dopo settimana, ha guadagnato terreno e ha riportato la sua trasmissione a grandi livelli”. Poi il giornalista aggiunge: "Lo ha fatto con buona pace di chi, sui social, prima dell’inizio della stagione prevedeva un crollo d’ascolti… “E invece i risultati sono alle stelle, gli ospiti sempre grandi e non manca la solita maestria di Mara nel realizzare interviste sempre imprevedibili e profondamente umane”.

Un programma molto amato dagli italiani. Negli studi Frizzi, da dove va in diretta la Venier, c'è armonia. Amore. Passione. Arrivano ospiti di ogni calibro e lei, la padrona di casa, regala a tutti un po' di allegria. La puntata di ieri è andata in onda dalle 14.00 alle 15.30, vista l’apertura dei Mondiali di Calcio del Qatar. Ci saranno, a quanto pare, piccoli cambiamenti nel palinsesto di molti altro programmi della televisione. Compresa Domenica in. Ma è assicurato sempre lo show e l'intrattenimento, che tiene compagnia a milioni di italiani davanti alla tv.