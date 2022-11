Dritto e Rovescio, ultima bomba sul caso-Soumahoro? "Qualcosa di scottante"

24 novembre 2022 a

La tavola è apparecchiata. Tutto pronto. L'appuntamento è per questa sera in prima serata su Rete 4 con Paolo Del Debbio. Si parla ovviamente di Dritto e Rovescio, il talk-show di approfondimento politico che ormai è diventato una vera e propria macchina da guerra in termini di ascolti.

E a ridosso della puntata, ecco filtrare le anticipazioni su quanto vedremo questa sera nello studio di Dritto e Rovescio. In primis una lunga intervista faccia a faccia di Del Debbio a Matteo Renzi, il leader di Italia Viva. Quindi un lungo focus sulla manovra del governo Meloni, il tema principale della puntata. In particolare si parlerà di reddito di cittadinanza e dell'ipotesi di arrivare al taglio definitivo dell'assegno grillino.

Quindi ecco approfondimenti e inchieste sul caso Aboubakar Soumahoro, con un focus sulle presunte irregolarità nella coop per l'accoglienza gestite dalla moglie e dalla cognata del deputato dell'Alleanza sinistra verdi. E, sul caso, potrebbero emergere piste e testimonianze scottanti. Infine si parlerà anche della tragica vicenda di Saman Abbas, con un approfondimento sulla cultura islamica e sui diritti delle donne.

Tra gli ospiti anticipati dalla redazione di Dritto e Rovescio, ecco i nomi di Augusta Montaruli, Michele Gubitosa, Luigi De Magistris, Brando Benifei, Matilde Siracusano ed Alessandro Morelli. Insomma, appuntamento a questa sera con Paolo Del Debbio.