Verissimo, Toffanin e la stoccata a Pamela Prati: "Bisogna insegnarglielo"

26 novembre 2022 a

"Sei fidanzato?”: Silvia Toffanin ha posto questa domanda a Marco Bellavia, suo ospite a Verissimo su Canale 5. La risposta dell'ex gieffino non è tardata ad arrivare: "Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela, tra l’altro oggi è il suo compleanno. Lei ha avuto il Covid, difficile vedersi, è una storia work in progress”. La conduttrice, che già nell'intervista a Orietta Berti la settimana scorsa ha avanzato dei dubbi su questa relazione, a Bellavia ha chiesto: "Questo è un amore verissimo?”.

Alla domanda ironica della Toffanin, l'ex volto di Bim Bum Bam ha replicato: “Anche se fai quella faccia, con l’occhiolino, sì è verissimo“. “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”: la stoccata della Toffanin. Che, però, alla fine ha rassicurato il suo ospite: "Guarda che a me piace l’amore, se voi siete innamorati siamo solo felici per voi".

In ogni caso, se da una parte Marco e Pamela dicono di essere attratti l'uno dall'altro e immaginano già una storia, dall'altra regna lo scetticismo. Alcuni pensano si tratti solo di una strategia per avere visibilità, mentre altri pensano sia tutto vero e spontaneo. L'ultima volta che la Toffanin ha intervistato la Prati a Verissimo non è andata a finire bene. Era appena scoppiato lo scandalo Mark Caltagirone e la showgirl, nel bel mezzo dell'intervista, decise di lasciare la trasmissione.