Verissimo, "ma il fidanzato?": Suor Cristina, la risposta che gela la Toffanin 

Oggi a gran richiesta Cristina Scuccia, che tutti abbiamo conosciuto come Suor Cristina a The Voice, è tornata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. E ha raccontato come ha vissuto il clamore mediatico dopo la rinuncia al velo annunciata in tv: "Mi sono liberata di un peso, sto bene ora". Quando la conduttrice le ha chiesto come sta ora e cosa fa di diverso da prima, lei ha confessato: "Sono andata a ballare". "Sei andata davvero?", ha chiesto la Toffanin. E lei: "Certo sì".

"Ma il fidanzato? Siamo tutti curiosi", ha continuato la Toffanin. E Cristina ha ribattuto spontaneamente: "Piano piano. Sicuramente c'è qualcuno che ci prova, mi guarda, ma voglio andar piano. Devo ancora metabolizzare". "E questo piercing?", ha chiesto poi la conduttrice. "E vabbè, avevo tolto il velo, che sarà mai un piercing mi sono detta?", ha replicato l'ex suora. Quando poi la presentatrice le ha chiesto se stia ancora coltivando la sua passione per il canto, lei ha detto: "Sì, nel piccolo. Canto nel ristorante dove lavoro. Per ora non voglio espormi chissà dove. Non me la sento ancora".

Solo una settimana fa, il 20 novembre, Suor Cristina aveva scelto Verissimo per rivelare, in esclusiva, di aver lasciato la vita consacrata, mostrandosi per la prima volta al grande pubblico in abiti borghesi. La notizia ha fatto clamore, tanto da occupare per giorni le pagine dei maggiori quotidiani italiani e non solo.