CartaBianca, Salvini linciato: "La sua stupidaggine"

Continua a tenere banco il caso del Pos, con il governo presieduto da Giorgia Meloni che nonostante la bocciatura dell’Europa ha comunque inserito la norma - che fissa a 60 euro il tetto oltre il quale gli esercenti sono obbligati ad accettare pagamenti elettronici - nel testo bollinato e firmato dal presidente Sergio Mattarella. Non è però escluso che qualcosa possa cambiare, dato che sono in corso interlocuzioni con l’Ue.

L’alzamento della soglia potrebbe infatti andare contro all’impegno preso dall’Italia nel Pnrr sul tema della lotta all’evasione fiscale. Intanto della norma se ne continua a parlare in tutti i salotti televisivi: non fa quindi eccezione Cartabianca, con Bianca Berlinguer che si è avvalsa di Mauro Corona e Oscar Farinetti per commentare la situazione. “Bisogna dare la caccia alla grande evasione fiscale, non al piccolo commerciante”, ha dichiarato lo scrittore montanaro, che poi ha aggiunto: “Tassiamo i capitali. Non è giusto terrorizzare la povera gente”.

Farinetti ha invece fatto un distinguo sull’operato del governo: “Sono d’accordo con l’esecutivo sul reddito di cittadinanza, che deve essere un aiuto agli ultimi. Togliere l’obbligo del Pos è una delle stupidaggini di Matteo Salvini, è una norma anti-europea e sarà cassata. L’aumento del tetto del contante - ha chiosato Farinetti - non è una priorità”.