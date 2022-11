L'aria che tira, Peter Gomez rivela: "Un signore dice che farà cadere il governo"

30 novembre 2022 a

A proposito dell'incontro che si è tenuto ieri tra la premier Giorgia Meloni e il leader di Azione Carlo Calenda, si è molto discusso in queste ultime ore nei vari salotti televisivi. Questa mattina a L'aria che tira, il talk di La7 condotto da Myrta Merlino, si è cercato di fare il punto sull'apertura che la Meloni avrebbe espresso a Calenda sul tema della legge di Bilancio. Nonostante la positività scaturita dal colloquio, gli ospiti in studio non hanno potuto non notare, però, che il partito di Calenda è, di fatto, all'opposizione. Questo punto lo ha ricordato bene proprio Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it.

"Al di là della corrispondenza di amorosi sensi tra Meloni e Calenda - ha esordito il giornalista - credo che Giorgia Meloni sappia benissimo che oltre Calenda c'è un signore che si chiama Matteo Renzi, che ha dichiarato che fra non più di due anni farà cadere il governo". E spiega: "Insomma, se uno si vuole fare male si porta dentro questi qua, che sull'utilità nell'immediato, visto che hanno portato al governo troppi senatori, loro avranno dei momenti di possibile difficoltà al Senato, perché ci sarà un sacco di gente che sta sui banchi del governo e qualunque voto in più per i singoli provvedimenti al momento può essere utile".

"Anche perché molti discutono su questa manovra finanziaria che non avrebbe un'anima. Io invece un'anima la vedo, è legittimamente di destra, e cerca di permeare quello che loro ritengono essere il merito. Secondo me è un'anima sbagliata in questo momento di recessione, ma è la stessa anima che anima Calenda e Renzi da questo punto di vista", aggiunge Gomez. Allora la conduttrice non può fare a meno di chiedergli: "Calenda e Renzi sono di destra?". Ma il giornalista si limita a rispondere con un dato, lasciando così libera interpretazione agli ascoltatori: "Di fatto la filosofia di fondo è la stessa che dichiara Calenda, non a caso abbiamo visto negli elenchi dei finanziatori diventato pubblico - tutto legittimo - dei vari partiti politici quante grandi industrie e quanti esponenti del mondo della finanza finanzino il cosiddetto Terzo Polo. Quindi trovo abbastanza ovvio che si trovi in questo momento una corrispondenza tra Meloni e Calenda".