Sallusti stende Lerner: "Vi siete fatti fottere dalla signora Soumahoro"

Tutto l'imbarazzo della sinistra per il caso di Aboubakar Soumahoro riassunto dalle parole e dalla faccia di Gad Lerner, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena. L'ex penna di Repubblica, oggi al Fatto quotidiano, invita tutti a fare attenzione all'accanimento mediatico nei confronti del deputato (autosospeso) di Sinistra e Verdi, travolto dall'inchiesta sulle coop gestite da moglie e suocera accusate di diverse irregolarità fiscali e di un trattamento dei dipendenti (quasi tutti immigrati) perlomeno dubbio.

Ascoltato Lerner, il direttore di Libero Alessandro Sallusti, in collegamento con Giletti, si fa una sonora risata. "Sentire Gad Lerner che stigmatizza l'accanimento mediatico è un po' come sentire un piromane che mette in guardia dal fuoco, Lerner ha costruito la sua carriera sull'accanimento nei confronti degli avversari politici. Però benvenuto...".





Sallusti contro Lerner: guarda qui il video di Non è l'arena

"Il problema - prosegue Sallusti - non è che la signora Soumahoro, e forse il signor Soumahoro, è riuscita a prendere in giro il marito, ma che è riuscita a prendere in giro Gad Lerner, Marco Damilano, Roberto Saviano. Cioè l'intelligentia di sinistra si è fatta fottere da una signora accusata di essere una truffatrice". "Mi spiace deluderti ma non ho mai conosciuto quella signora", si difende Lerner. "L'avete premiata come miglior imprenditrice dell'anno!". "Chi?". "La Boldrini! Laura Boldrini ha premiato la suocera di Soumahoro come imprenditrice dell'anno. Perché ha la pelle nera?".