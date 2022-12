Mezz'ora in più, Annunziata fa tremare Mara Venier: un caso in Rai

05 dicembre 2022 a

Mezz’ora in più di Lucia Annunziata è diventato uno dei talk politici più affermati del panorama televisivo, tra l’altro in una fascia oraria non semplice, quella della domenica in cui c’è la fortissima competizione di programmi leggeri come Domenica In sulla Rai e Amici su Mediaset. La puntata del 4 dicembre su Rai3 ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di telespettatori per uno share del 10,9%.

“C’è un talk di successo in Rai - ha twittato Giuseppe Candela, esperto del settore per Dagospia e Fatto Quotidiano - se ne parla poco ma fa ascolti senza fare caciara, senza applausi finti e senza personaggi sopra le righe. È Mezz’ora in più di Lucia Annunziata che ieri ha ottenuto quasi l’11% di share contro Venier e De Filippi”. Un risultato davvero importante, in una giornata comunque abbastanza calda dal punto di vista politico, tra la candidatura ufficiale di Elly Schlein, l’assemblea nazionale di Italia Viva (con annesso show di Matteo Renzi) e il lancio della rubrica “Gli appunti di Giorgia” da parte della premier Meloni.

Proprio Renzi è intervenuto in collegamento nella puntata di ieri di Mezz’ora in più. Tra i vari temi trattati, l’ex premier ha ribadito che la sua non sarà un’opposizione becera: “Critico Meloni ma ho grande rispetto istituzionale per lei, perché è il presidente del Consiglio. Ho rispetto internazionale, non parlo male di lei all'estero e non parlo male della sua famiglia come hanno fatto a me, ma stiamo all'opposizione e cercheremo di mandarla a casa”.