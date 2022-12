L'Aria Che Tira, la Merlino rivela: "Cosa accade quando la Meloni va all'estero"

07 dicembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni è tra le donne più potenti al mondo: in settima posizione. Come vi abbiamo raccontato su Libero, il premier all'estero raccoglie consensi e sta diventando una figura di rilievo nel contesto internazionale. In Italia invece con i continui attacchi della sinistra, la Meloni deve costantemente guardarsi le spalle da accuse e veleni che vengono sganciati dalle opposizioni, in particolar modo dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle. Ma a L'Aria che Tira, Myrta Merlino ha voluto mettere le cose in chiaro.

"Settima al mondo". Mai accaduto: Meloni, la lista che farà impazzire il Pd

E lo ha fatto a modo suo, senza usare giri di parole: "Secondo la classifica di Forbes, Giorgia Meloni è la settima donna più potente al mondo. Ma in Italia se n'è accorto qualcuno?", afferma la Merlino aprendo la puntata de L'Aria che Tira. Poi la stessa Merlino ha sottolineato un fattore che dovrebbe inorgoglire tutto il Paese: "Ogni volta che la premier esce dai confini nazionali raccoglie consensi, ieri c'è stato perfino un riavvicinamento con Macron. In Italia, invece, le cose sembrano andare molto diversamente".

"Meloni ti sventro e uccido tua figlia". Orrore puro: chi la minaccia | Guarda

Insomma gli attacchi ripetuti della sinistra, vedi ad esempio sul fronte manovra, mettono in ombra il premier che invece all'estero comincia a scalare posizioni su posizioni portando in alto il nome del Paese nei contesti internazionali che contano e che sono decisivi. Con buona pace della sinistra.