Antonella Clerici commossa: "Non me lo aspettavo". Nel giorno del compleanno...

Antonella Clerici ha compiuto ieri 59 anni. E la conduttrice di È sempre Mezzogiorno nel corso della puntata di oggi ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno mandato un messaggio di auguri. Ma di fatto in questa occasione la Clerici si è soffermata di più a parlare delle persone che le sono state vicine in questa ricorrenza. Una momento quasi intimo nel corso della puntata che ha stupito e non poco il pubblico. Le parole della Clerici sono state molto chiare e sentite: "Eccoci qui anche oggi, dopo la sbronza ipotetica dei festeggiamenti di ieri per il mio compleanno", ha affermato la Clerici.

Poi la stessa Clerici ha aggiunto: "Non mi aspettavo davvero di ricevere così tanto affetto ieri. Comunque, dopo i festeggiamenti per il mio compleanno, oggi qui si continua a festeggiare perché a Milano, città dalla quale trasmettiamo, come sapete oggi si celebra Sant’Ambrogio".

E così la Clerici ha anche voluto mandare un messaggio a tutti i milanesi davanti alla tv: "Sant’Ambrogio è il patrono di Milano, oggi qui è festa in tutta la città e tante persone hanno approfittato di questo per fare il ponte, visto che domani sarà un altro giorno di festa per via dell’Immacolata". Infine si è anche concessa un momento di rilfessione: "Nonostante siano giorni di festa, noi vi teniamo comunque compagnia con le nostre ricette, il nostro sorriso e la nostra allegria".