CartaBianca, Berlinguer inchioda Ranucci: "A differenza di altri colleghi di Rai 3..."

Storie tese a Rai 3, in particolare tra Bianca Berlinguer e Sigfrido Ranucci, rispettivamente i conduttori di CartaBianca e Report. Il punto è che Ranucci recentemente - lo scorso 29 novembre - era ospite in studio a DiMartedì di Giovanni Floris, a La7, la concorrenza diretta alla Berlinguer del martedì sera. Ed era ospiti perché al centro di un caso importante: l'indagine sulla professoressa che ha filmato Matteo Renzi all'autogrill insieme allo 007 Marco Mancini, per poi passare il video proprio a Report, programma che ha poi dovuto rivelare la fonte su ordine della magistratura.

E l'ospitata da Floris, insomma, non è stata particolarmente gradita dalla Berlinguer e dalla Rai per ovvie ragioni. Ieri sera, martedì 6 dicembre, su Rai 3 andava in onda proprio l'ultima puntata di CartaBianca, che tra gli ospiti in studio schierava Massimo Gramellini, firma del Corsera e anche lui conduttore su Rai 3 di Le Parole.

E Bianca Berlinguer, al suo arrivo in studio, lo ha presentato con queste parole: "Grazie tantissimo a Massimo Gramellini che a differenza di altri colleghi di questa rete, viene da noi e resiste alla concorrenza". Bum. Nessun riferimento diretto a Sigfrido Ranucci, ma il riferimento era molto più che evidente.

Per inciso, il 29 novembre non è stata la prima volta in cui Ranucci ha preferito DiMartedì a CartaBianca: era già accaduto nel 2021. Seguirono delle polemiche, alle quali il conduttore di Report rispose in modo durissimo: "La mia presenza in un programma diverso dalla Rai è stata autorizzata. Lo era invece chi si è fatto intervistare dalla televisione privata mentre portava a passeggio il cane?". Il riferimento era a un'intervista alla Berlinguer, raggiunta dalle telecamere di Non è l'Arena, il programma condotto da Giletti, proprio mentre portava a spasso il suo cane. E insomma, lo scontro pare destinato a continuare...