Serena Bortone, il lutto che la strazia: crollo e lacrime in diretta tv

Serena Bortone si è emozionata al punto da non riuscire a trattenere le lacrime nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, su Rai1. La conduttrice non è rimasta indifferente dinanzi alla storia di Micol Beltrami e della sua “amica speciale” di 91 anni. L’anziana signora viveva da sola in una casa molto fatiscente fino a quando non ha conosciuto la scrittrice, con la quale è nata una bella amicizia.

In tanti anni di vita la 91enne non era mai stata al mare e allora la Beltrami ha realizzato il suo sogno. “Micol, ci hai fatto piangere tutti - ha dichiarato la Bortone - perché non siamo più abituati ad entrare in contatto con l’altro, la tenerezza, invece quanto ci può donare. Questa è una bella storia di solidarietà e tenerezza, guardatevi intorno e parlate con le persone che incontrate che potrebbero regalarmi tanta empatia e condivisione.”

La scrittrice si trovava a passeggio con il fidanzato nella zona dei Navigli, a Milano, quando ha deciso di fermare questa signora che vedeva spesso passare. Così ha scoperto una storia di solitudine e precarietà e ha deciso di intervenire: ha chiamato chi di dovere, con i vigili del fuoco che hanno sequestrato l’abitazione fatiscente, e ha portato la signora al pronto soccorso per degli accertamenti e poi in una casa di cura.