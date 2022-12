Ballando, Selvaggia Lucarelli? "Quel velenino...": il collega di "paletta" che la asfalta

09 dicembre 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli è un personaggio divisivo, ma è anche e soprattutto pr questo che a Ballando con le stelle funziona. Praticamente ogni polemica è riconducibile a lei: porta una parte importante del peso del programma di Rai1 sulle sue spalle. La competizione non è solo tra le coppie in gara, ma anche in giuria, dove i rapporti tra la Lucarelli e i colleghi non sono affatto idilliaci.

"Devastante". Iva Zanicchi, il dolore di cui non ha mai parlato

Ivan Zazzaroni è stato ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ed è stato interpellato proprio su quanto accade a Ballando: “Selvaggia è una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici”. Ultimamente ha tenuto banco lo scontro tra la Lucarelli e Carolyn Smith, che ha portato Fiorello ha fare una battuta nel corso di Viva Rai 2: “A Ballando si respira un clima come quello di casa Soumahoro”.

"Non succedeva da 12 anni". Ballando, la rivelazione su Milly Carlucci

Tornando alle dichiarazioni di Zazzaroni, quest’ultimo si è espresso anche sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, compagno della Lucarelli: “Dice che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui non balla male ma c’è chi balla meglio”. Però in finale c’è anche una come Iva Zanicchi che non ha proprio brillato dal punto di vista della gara, quindi la Lucarelli tutti i torti a lamentarsi non ce li ha…