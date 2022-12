Natale e Quale Show, Cannavò: "Stiamo con altre persone": gelo e imbarazzo

12 dicembre 2022 a

Piepaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò sono stati i veri protagonisti di Natale e Quale Show. Nello speciale di Carlo Conti andato in onda ieri sera su Rai Uno, i due si sono esibiti in una cover di Jingle Bell Rock nei panni di Achille Lauro e Annalisa Scarrone. Un duetto che però non ha entusiasmato troppo la giuria. Se da casa la reazione sui social è stata di apprezzamento e di complimenti per la coppia, in studio c'è stata la pesantissima critica di Crsitiano Malgioglio che ha messo in dubbio la performance dei due. E qualche fan da casa, va detto, ha accusato la Cannavò di avre cantato senza sforzarsi troppo nell'imitazione.

Ma è stata una battuta a fine esibizione che ha scatenato l'imbarazzo in studio e ha fatto calare il gelo. A farla è stato Ubaldo Pantani che ha imitato Paolo Fox: "Le stelle ci dicono che potreste avere una storia sempre se non l’avete già avuta".

In studio è calato il silenzio. Un momento di grande imbarazzo. Ma immediata è arrivata la risposta che ha zittito l'attore comico, ignaro della situazione sentimentale dei due protagonista della puntata: "No, siamo impegnati con altre persone!", hanno affermato la Cannavò e Petrelli. Dopo qualche minuto l'imbarazzo è svanito e il programma è andato avanti senza altri intoppi.