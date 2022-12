Diego Fusaro umilia Malena: "No grazie, sa cosa mi piace?"

12 dicembre 2022 a

a

a

Momenti di grande imbarazzo a Non è l'arena, su La7, quando Massimo Giletti mette a confronto Diego Fusaro, filosofo diventato famoso qualche anno fa come guru dei "turbosovranisti" ai tempi del governo gialloverde, e Malena, una delle attrici hard più famose d'Italia. Il tema è quello piccante di Onlyfans, argomento ricorrente in trasmissione una volta scavallata mezzanotte.

"Immagini di nudo, è prostituzione": Veronica, testimonianza choc da Giletti

"Secondo lei su Onlyfans di cosa parlano? Del cielo stellato, di Kant?", chiede malizioso Giletti a Fusaro, che non si tira certo indietro: "Parlano di godimento e non di amore. Kant ed Epicuro non c'entrano nulla con questa faccenda, e nemmeno l'amore c'entra qualcosa. Da Cicciolina a Malena si parla di godimento, che è tutt'altra cosa. L'amore è unico e irripetibile, qua invece abbiamo commercio di carne coerente con il turbocapitalismo dominante. C'è una relazione mercantile".



Diego Fusaro umilia Malena: guarda il video di Non è l'arena



"Prostituzione al 100%. Meloni intervenga subito": Adinolfi scatenato in tv

"Ma lei è mai andato a vedere un film di Malena? Malena se lo vede Fusaro che viene a chattare con lei?". "Magari sì, magari può essere che sia io ad ascoltare il dottor Fusaro". "Io lo ringrazio, ma come le dissi l'altra volta io amo i luoghi poco frequentati, da dove passano poche persone quindi declino la sua gentile offerta. Però se vuole leggere il Simposio di Platone sarò lieto di poterne discutere. L'amore sensibile è solo il punto di partenza verso il trascendente".