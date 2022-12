Otto e Mezzo, Travaglio rivela: "Perché non troverete una riga sui Mondiali"

13 dicembre 2022 a

Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo da Lilli Gruber, non usa giri di parole e di fatto parla dello scandalo Qatar-gate che sta investendo tutta la sinistra europea. Il direttore del Fatto Quotidiano ha espresso un giudizio molto severo sulla corruzione che si annida dalle parti di Strasburgo.

Ma parallelamente al caso che ha investito l'Europarlamento, Travaglio fa una considerazione precisa sul Qatar: "È un Paese in cui i diritti civili sono inesistenti. L'Europa fa affari col Qatar scordandosi che in quel Paese le donne non hanno alcun diritto". Parole pesanti che hanno acceso il dibattito in studio. Ma Travaglio, commentando lo scandalo che sta facendo tremare le istituzioni europee, ha anche parlato dei mondiali di calcio che si stanno tenendo proprio in Qatar. Sull'assegnazione del torneo di calcio più importante al mondo al Qatar,

Travaglio ha un giudizio negativo e così rivela un retroscena che in pochi sapevano: "Sul nostro giornale non troverete una riga sui Mondiali di calcio. Accostare il nome Qatar a una partita è improponibile e dunque abbiamo fatto una scelta consapevole, non racconteremo nulla dei Mondiali che si stanno disputando in un Paese dove non ci sono diritti civili". Parole durissime che faranno discutere.