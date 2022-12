Gasparri: "Pullman di tr***? Poco da ridere", clamoroso su Berlusconi

15 dicembre 2022 a

Colpo di scena a L'aria che tira, su La7. Myrta Merlino manda in onda il video, ormai diventato virale, in cui Silvio Berlusconi alla cena di Natale con i calciatori e lo staff societario del Monza si concede una battutaccia spinta, una delle tante che lo hanno reso celebre nel corso della sua carriera da imprenditore prima e da politico poi. "Io ci ho messo una stimolazione in più - rivelava il Cav -. Ai ragazzi che sono seduti qui adesso, prima delle partite contro Juventus, Milan e le altre big, ho detto: 'Se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare un pullman di tr***e nello spogliatoio'". Grasse risate tra i presenti, poi però sono arrivate le polemiche con Pd e Movimento 5 Stelle che hanno accusato il leader di Forza Italia di sessismo dicendosi, ovviamente, "indignati".

"Un pullman di tr***". Clamoroso Berlusconi, battutaccia davanti a Marta Fascina | Video

Collegato con la Merlino c'è Maurizio Gasparri, esponente di spicco di Forza Italia e da anni vicinissimo all'ex premier. "Naturalmente se prendiamo sul serio queste parole c'è pochissimo da ridere - commenta Myrta -. Resta il fatto che Berlusconi dice cose che nessuno immaginerebbe che un politico importante possa dire".





"Una battuta infelice": Gasparri spiazzante sul Cav, guarda qui il video di L'aria che tira

"E' stata una battuta sicuramente infelice - riconosce Gasparri, un po' a sorpresa -. Dopodiché Berlusconi è quello delle barzellette ma è anche quello che con la realpolitik ha messo Putin e Bush allo stesso tavolo a Pratica di Mare. Se lei prende Berlusconi nello spogliatoio resta la battuta infelice, però farei vedere anche il Berlusconi a Pratica di Mare o al Congresso americano". "Come diceva Giuliano Ferrara - chiosa ancora la Merlino: Berlusconi è tanto, forse è troppo".