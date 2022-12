Verissimo, Cipriani senza slip: ecco il video, Toffanin sconvolta

15 dicembre 2022 a

L'ospitata di Francesca Cipriani e il neo marito Alessandro Rossi ha scombussolato Verissimo. Prima l'imprenditore che ha imbarazzato Silvia Toffanin con una rivelazione spinta, poi il vestito della Cipriani. Al termine della puntata di domenica 11 dicembre, proprio al momento dei saluti, l'ex concorrente del Gf Vip ha preso per mano il marito per andarsene. Proprio qui però Striscia la Notizia ha notato un dettaglio: la Cipriani ha sollevato leggermente il vestito che indossava e, grazie al vertiginoso spacco, ha lasciato intravedere la zona bikini.

Da qui il sospetto: "Avete notato nulla? Mah, Francesca nell’alzarsi ha lasciato intravedere, insomma, la sua Sharon Stone. Ma dai, avete visto male: la Cipriani le mutande ce le ha sicuramente. Sì, ma a casa", ironizza la trasmissione di Canale 5. In effetti le immagini mandate in onda sembrano lasciare ben poco spazio ai dubbi.

"Oddio!": Silvia Toffanin si copre il volto, imbarazzo totale a Verissimo

Prima della sconvolgente "rivelazione", Rossi ha fatto arrossire la conduttrice. Alla domanda come sia stata la prima notte di nozze, il ragazzo ha risposto: "Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!". Una battuta che ha lasciato la Toffanin di stucco: "Oh oddio! Ok", ha commentato chiudendosi gli occhi con entrambe le mani.