Verissimo, Wilma De Angelis in lacrime: "Mi perdonerà". E la Toffanin...

Wilma De Angelis si confessa a Verissimo e racconta un'esperienza dolorosa, la perdita del suo compagno. A Verissimo è andato in onda un momento toccante che ha commosso anche Silvia Toffanin.

"Gianni è il mio grande cruccio in questi giorni. Sono solo cinque mesi che non c'è più dopo 27 anni insieme. L'ho conosciuto nel 1994 e ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo, che mi permetteva tutto, che non contestava mai niente. Ci siamo fatti grande compagnia. Purtroppo cinque mesi fa mi ha lasciato sola. Contemporaneamente, nel dicembre di due anni fa, se n'è andato anche mio fratello col Covid. Due cose così, una attaccata all'altra, hanno fatto sì che io non volessi più né cantare, né comparire in televisione. Oggi per me è quasi un miracolo essere riuscita a essere qui da te. Ho ritrovato il pubblico, che mi vuole ancora bene. Poi ho tre amici fantastici, Pino, Lucio e Tony, che mi hanno fatto tanta compagnia in questi mesi e poi i miei nipoti. Non sono sola, ma mi sento sola perché Gianni non c'è più. È la vita. Pare che col tempo questa angoscia passi. Oggi, però, volevo dimenticare. Lui mi perdona se oggi non ho pensato a lui come faccio di solito", ha spiegato la De Angelis alla Toffanin.

Parole piuttosto forti che hanno commosso anche il pubblico. Poi ha voluto chiarire qual è la sua famiglia, ovvero chi le sta accanto: "Non mi sono sposata, non ho avuto figli, però ho avuto i miei nipoti. Ho avuto mia cognata che è una donna meravigliosa, mi ha accettato come cognata e come amica". Infine il gesto bellissomo della Toffanin che l'ha rincuorata: "Tu sei forte, devi essere fortissima, perché hai l'amore dei tuoi nipoti e del pubblico che si ricorda sempre di te".