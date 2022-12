Fiorello, la battuta su La Russa: "Fuori dalla torta col perizoma"

16 dicembre 2022 a

Fiorello ironizza su Ignazio La Russa. Nella puntata di venerdì 16 dicembre di Viva Rai 2!, il mattatore imita il presidente del Senato tornando sul compleanno di Fratelli d'Italia. "Si è parlato tanto di Cristina D’Avena, del decennale di Fratelli d’Italia. Ci sono articoli ovunque. La Russa, uno dei padri fondatori, uscirà dalla torta nudo con un perizoma in lana di vetro. ’Io voglio uscire dalla torta. Guardate qua. Inquadra questo articolo - dice La Russa con la voce di Fiorello mentre viene inquadrato il titolo dell’articolo: 'Io come Violante. Voglio la pacificazione. È la normalità democratica'. "Vi spiego sta cosa - prosegue sempre scherzando sul senatore -. Cos’è la democrazia secondo me. Ci riuniamo. Discutiamo tutti insieme, ma alla fine decido iooo".

Da giorni infatti ha tenuto banco la polemica su Cristina D'Avena. La cantante delle sigle più amate dei cartoni animati è stata ospite di FdI. La D'Avena è salita sul palco di Piazza del Popolo, a Roma, per cantare le sue canzoni. Apriti cielo. I primi a puntare il dito sono stati gli esponenti della comunità LGBTQ+. A loro è andata la replica di Fiorello. Il comico ha voluto prendere le difese della cantante, ricordando che "ognuno deve essere libero di esprimersi come e dove vuole. Io ho cantato per i comunisti e lei per la Meloni".

E ancora, si è chiesto: "Perché non può farlo? Da quarant’anni canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta. Nelle piazze dei paesi, nei palazzetti delle città, nei teatri, in televisione, nelle feste LGBTQ+ e anche alle Feste dell’Unità. Nei Pride e al Vaticano. E sempre e ovunque con tutto l’impegno e la gratitudine possibili". Insomma, per Fiorello una polemica sulla D'Avena è alquanto assurda.