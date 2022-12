Domenica In, "Michelle Hunziker grande amore": la confessione di Eros

18 dicembre 2022 a

"È stata il mio grande amore": parole dolcissime quelle che Eros Ramazzotti ha dedicato alla sua ex Michelle Hunziker nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Parlando della sua canzone "Più Bella Cosa", ha rivelato: "L’avevo già scritta, poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. È la mamma di mia figlia, non può che essere dedicata a lei". Quasi immediate le reazioni dei social alle parole di Ramazzotti. Alcuni si sono chiesti perché abbia "derubricato" Marica Pellegrinelli, non nominandola mai e parlando solo della Hunziker.

Ramazzotti e la Hunziker, comunque, hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Eros ha affermato che quando due si lasciano “non bisognerebbe mai farsi la guerra“, anche perché l’amore e l’affetto restano per sempre. Infine un commento sulla figlia Aurora che a breve lo renderà nonno. Il cantante ha dichiarato di essere molto contento della gravidanza, anche se la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: “Sono del parere che quando due si amano devono procreare. Loro si amano - ha detto riferendosi alla figlia e al fidanzato - è un amore bello, profondo, è un esempio. Auri è una ragazza con la testa sulle spalle, è pronta per questo“.

Quando Aurora ha detto pubblicamente di essere incinta, i suoi genitori hanno detto la loro. Se la Hunziker ha fatto un post sui social dicendosi entusiasta, Ramazzotti le ha fatto una dedica speciale durante una data del suo tour. Al concerto all’Arena di Verona il cantante, sapendo che la figlia era in prima fila, ha voluto esprimerle la sua gioia: “Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”.