Striscia la Notizia, "scoop" sul Pd: "Cosa farfugliavano", come li hanno beccati

Con Enzo Iacchetti “indisposto”, è toccato a Ezio Greggio occuparsi della solita introduzione di Striscia la Notizia. I fan di Iacchetti sono stati in apprensione quando hanno visto il comico essere sostituto dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 da Enrico Beruschi. Si è trattato soltanto di una sostituzione di necessità, con Iacchetti che adesso è tornato almeno in “smart working”.

Prima di collegarsi con Iacchetti, Greggio si è lanciato in alcune battute che hanno aperto la puntata di lunedì 19 dicembre di Striscia la Notizia. “In centro a Roma domenica si sono radunate persone che ce l’avevano con il governo - ha dichiarato Greggio - farfugliavano cose incomprensibili. Non era un rave ma la riunione del Pd: si è capito subito perché quelli del rave erano molti di più e non litigavano tra loro”.

Poi Greggio ha scherzato anche su Papa Francesco, che ha rivel

ato di avere una lettera di dimissioni pronta in caso di malattia: “Berlusconi lo ha saputo e ha dichiarato: ‘Se c’è bisogno di un Papa io sono pronto a scendere in campo, mi consenta”. In precedenza Greggio aveva ironizzato anche sulla finale del Mondiale di Qatar 2022, vinta dall’Argentina ai rigori contro la Francia dopo 120 minuti spettacolari: “Tifano per l’Argentina o per… l’Argentina. Erano tutti per Messi”.