Attilio Romita fuori controllo: "Non arriva al cervello", chi massacra

20 dicembre 2022 a

a

a

"Per me è una pazza, ha il sangue che non gli arriva al cervello”: parole forti quelle che Attilio Romita ha rivolto a Wilma Goich al GfVip. Lo scontro fra i due è nato dopo le nomination della scorsa puntata. Sentendo le dichiarazioni dell'ex volto del Tg1, la diretta interessata si è difesa dicendo: "Lo so, quando si raggiunge una certa età manca il sangue al cervello, pure a lui non è che funzioni benissimo“.

"Me l'ha detto sotto le lenzuola, con Belen...": bomba di gossip su Spinalbese

Il giornalista, poi, non ha nascosto di non aver gradito nemmeno la nomination da parte di Charlie Gnocchi: “Tutti quanti abbiamo detto sciocchezze, e poi mi dice 'non hai più niente da dire in questa casa, te ne devi andare'”. Mentre con Wilma Goich è stato più duro: "Con lei è un’altra cosa stranissima, ha detto delle cose ignobili contro due ragazze perbene e si preoccupa di fare le pulci a me per una mia scivolata. Le chiesi aiuto quando ero sotto due treni, lei mi disse 'non ti preoccupare ci sono'...e adesso parla in questi termini”.

"Lingua in bocca con l'amica, e ora...". Dana, bomba (erotica) sul GfVip

Il conduttore, Alfonso Signorini, ha chiesto un commento sulla cantante anche a Oriana Marzoli, che ha detto: “Stamattina ho dovuto risponderle urlando, stava sbagliando, poi dopo è venuta a chiedermi scusa, ce l’aveva con me ma non era colpa mia”. Charlie Gnocchi invece ha giustificato il fatto di aver nominato il giornalista nella scorsa puntata e ha spiegato: "L’ho visto molto giù, depresso, ci sono dei momenti in cui vedo un uomo in cui sembra che la disperazione abbia preso il sopravvento. Quando ho visto quello che è capitato in relazione a Mimmuzza, ho ribadito il mio desiderio di vederlo non soffrire“.