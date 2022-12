Antonella Clerici? "Non è una novità che...": Costanzo, stoccata alla Rai

Maurizio Costanzo 21 dicembre 2022 a

È sempre mezzogiorno! è un programma televisivo trasmesso dal 2020 su Rai Uno, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30, con la conduzione di Antonella Clerici. In realtà questo programma ha seguito La prova del cuoco che era stato cancellato subendo per quella fascia di ascolto un serio calo di presenze. D'altra parte, non è una novità che Antonella Clerici sappia fare la televisione. Desidero citare anche: Il cavallo e la torre, in onda su Rai Tre, andando in onda per dieci minuti dalle 20.40 alle 20.50. Lo ha ideato e lo conduce, con assoluta capacità, Marco Damilano. La bravura, in questo caso, è che riesce a trattare un argomento in dieci minuti e lo fa in maniera compiuta facendo supporre che altrimenti si parla inutilmente troppo a lungo.

Mi casa es tu casa è un programma n prima serata su Rai Due, condotto da Cristiano Malgioglio. Nel 2019 andò in onda su Rai Tre con il titolo: A raccontare comincia tu ed è stato l'ultimo di Raffaella Carrà. È diversa ovviamente la conduzione che fece la Carrà. Rispetto alla versione precedente, dove le interviste si svolgevano nelle case degli ospiti, in questa versione si svolgono nella casa di Malgioglio. Segnalo infine: Nei tuoi panni con Mia Ceran, in onda tutti i giorni alle 17 su Rai Due, dal lunedì al venerdì. Si parla di famiglie pronte a mettersi in gioco. È interessante, anche se la formula deve essere, a mio parere, un po' rodata.