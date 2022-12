Stasera Italia, bomba su Giuseppe Conte: "In Transatlantico si dice che..."

20 dicembre 2022 a

A Stasera Italia si ragiona sul futuro del Pd, sempre più in basso nei sondaggi e ogni giorno più travolto dallo scandalo Qatargate. Ospite di Barbara Palombelli nella trasmissione di Rete 4, la puntata è quella di martedì 20 dicembre, ecco Simone Canettieri, giornalista del Foglio, il quale parlando dell'imminente e della battaglia per la leadership tra i dem, sposta però il focus anche su Giuseppe Conte, sul leader grillino e su quello che potrebbe essere il suo piano.

"Si dice in Transatlantico che se dovesse vincere Elly Schlein, certo non favorita dai pronostici, tutta la parte che fa capo ai popolari e a base riformista potrebbe staccarsi per avvicinarsi a Matteo Renzi - premette Canettieri -. Di converso c'è un enorme malumore di un pezzo di sinistra del Pd che continua a vedere in Giuseppe Conte il punto di riferimento dei progressisti", rimarca.

"Il Pd non ha più una vocazione maggioritaria, ma non solo: subisce anche il fascino di Conte - riprende -. E il leader M5s non solo ha capito il meccanismo, ma ci si è ficcato in mezzo benissimo. In Lazio ci sono possibilità, seppur residuali, di vincere, e infatti ha scelto di non correre con Alessio D'Amato, sostenuto da Pd e Terzo Polo. E in Lombardia invece sta frenando perché ha capito che il ticket col Pd non porta voti. L'obiettivo di Conte mi sembra chiaro: arrivare al 2024 a capo del primo partito del centrosinistra", conclude Canettieri la sua analisi su Pd e presunto avvocato del popolo.