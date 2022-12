Omnibus, rissa Giacalone-Sileoni: "Stia attento", mani addosso

21 dicembre 2022 a

Una discussione molto tecnica sull'indipedenza della Bce degenera inaspettatamente in maxi-rissa a Omnibus, su La7, con Lando Maria Sileoni, segretario generale di FABI, che s'infuria con il giornalista economico Davide Giacalone fino a mettergli per pochi secondi una mano sulla spalla, con fare minaccioso.

"Partiamo da come si cura l'inflazione - esordisce Sileoni, che espone il punto di vista della Federazione autonoma bancari italiani -. La Banca Centrale europea porta avanti da sempre gli stessi strumenti". "Come la Federal reserve americana, come la banca centrale britannica", lo interrompe subito Giacalone. "Vero, ma sono provvedimenti che possono essere criticati e migliorati. Un economista importante come Donato Masciandaro, sul Sole 24 ore, ha parlato di impropria autonomia della Bce anche nei confronti dell'Ue, chiedendo a Bruxelles di convocare Christine Lagarde perché tenga conto della diversità delle varie economie dei Paesi europei. La Bce non può considerarsi autonoma". Giacalone gli ride in faccia.



"Si sente un po' professore e un po' censore - ribatte Sileone -, se non è d'accordo con il professore credo che Masciandaro sia molto più autorevole di lei. Detto questo, questa sua attenzione sulla Bce è un po' sospetta, lei entra a gamba tesa solo quando si parla della Bce". Giacalone se la ride e chiede: "Ma sospetto cosa?". "Perché fa tutti questi gesti? Io credo che sia sospetta... Me lo dica lei di che". "Lei è suonato", replica Giacalone. E Sileoni esplode. Prima prende per il braccio il giornalista, seduto a pochi centimetri da lui: "Senta lei bisogna che stia attento con me. Lei è suonato, capito? Deve stare attento con me, ha capito?". E poi, puntando il dito contro Giacalone e avvicinando il viso stile presentazione di un match di box, ripete. "Suonato è lei, suonato è lei. Lo vada a dire a suo fratello, suonato". Quasi miracoloso il modo in cui il conduttore Frediano Finucci richiama tutti all'ordine quando il peggio sembrava alle porte: "Torniamo alla norma sul mutuo a tasso variabile. Mi sale molto, cosa posso fare?". Innanzitutto, tirare un sospiro di sollievo.