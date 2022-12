Massimo Giannini: "Meloni, devi spaventarti. Tra 3 mesi..."

23 dicembre 2022 a

"Un'idea premoderna, passatista. Un'Italietta piccola, autarchica". Il direttore della Stampa Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber in studio a Otto e mezzo, su La7, attacca duramente Giorgia Meloni e il governo di centrodestra, come da copione. E dà tre mesi di tempo all'esecutivo per "fare la sua rivoluzione, se ci riesce".

Nella serata della manovra, con la Camera che vota la fiducia (attesa per l'alba di sabato) dopo giornate di lavori a tappe forzate, la polemica parte con il viaggio della premier in Iraq e le parole del capogruppo di FdI a Montecitorio sui nostri soldati "che non sventolano bandiere della pace" ("Non è vietato", sottolinea sarcasticamente Giannini) per tornare poi sulla legge di bilancio.





"Questa manovra fotografa l'Italia. Il problema è che invertire la rotta acuisce le differenze. Questo mi preoccupa ma non mi stupisce: questa destra ha vinto le elezioni sulla base di un principio, difesa, conservazione, tradizione". "Con quattro soldi di bilancio, è una manovra di transizione...", prova a contestarlo Alessandro Giuli. Ma Giannini riparte di slancio: "Questa è solo una minima parte di quello che ci aspetta. Invito la Meloni a spaventarsi. Questa manovra, al di là del caro energia, è stato mancette. Giorgetti ha detto che questa manovra dura 3 mesi. Allora io lì mi aspetto un cambio radicale, ci aspettano mesi difficilissimi e se li affrontiamo così andiamo a sbattere. Dobbiamo essere preoccupati e spaventati. Tra tre mesi misureremo la nuova destra, la destra rivoluzionaria. La destra che cambia".