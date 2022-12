Ballando, Selvaggia e il video a tarda notte: "Magna magna", una bomba

24 dicembre 2022 a

A tardissima notte arriva la sciabolata di Selvaggia Lucarelli su Luisella Costamagna, la vincitrice (tra le polemiche) di Ballando con le stelle. Poche ore prima la finalissima dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci era stata agitata dal duro faccia a faccia tra la giurata e la giornalista ex conduttrice di Agorà, tornata in gara da ripescata in coppia con Pasquale La Rocca.

Dopo il loro tango argentino, ovazione in studio e pioggia di 10 dai giudici. La Lucarelli però non concorda. Prima sottolinea i meriti di La Rocca, vincitrice delle ultime 3 edizioni di Ballando in giro per l'Europa (con questa, sono 4 successi di fila su 4 partecipazioni): "Sei una macchina truccata, dovresti essere fuori competizione". Come dire, è lui a far vincere qualunque ballerina vip. Quindi, direttamente contro Luisella: "Hai ballato 3 sere, ti sei infortunata, per 4 o 5 puntate sei stata seduta, poi ti sei ritirata. Sei stata ripescata e bella fresca hai fatto la finale. Non lo considero giusto nei confronti degli altri concorrenti".



In sala rumoreggiano tutti, in difesa della Costamagna. Sui social però in tanti concordano con la Lucarelli. Che a finale conclusa, tornata in hotel, gira un video per le sue "Stories" su Instagram. Ciotolina di poké in mano, sguardo tra l'assonnato il sornione: "Sola, ore 2 e mezza di notte, è il 24 dicembre, è quasi Natale. Questa è la mia cena. E mangio: perché è tutto un Costa-magna magna. Buonanotte!". Apriti cielo.

I commenti al video sono una valanga di critiche, sì, ma per la Rai e Ballando. "Madonna che nervi stasera. Selvaggia sei stata perfetta, spero (per te) di non vederti mai più in mezzo a quel carrozzone di 'personaggi'". Si legge. E ancora: "Buon Appetito Selvaggia..Per quanto possa servire, io ho capito PERFETTAMENTE cosa volessi dire e qual era il tuo pensiero. Purtroppo le persone maleducate non hanno capito un cavolo, perché neanche ti davano la possibilità di parlare nel bene e nel male. E di questo me ne dispiace". "La Costamagna non meritava di vincere, hai fatto bene ad andare via subito... P.S. non so quanto sia la tua parcella (se la Rai ti fa ridere!!!) ma fossi in te abbandonerei il programma.... Non lo vedrebbe più nessuno... Tutti scortesi, Milli in primis, non ti difende mai".

"Riporto il significato della parola ritirarsi tratto dal vocabolario internazionale - rinunciare a portare a termine un impegno, una competizione, una gara... - cosa non èra chiaro agli autori. Il ritiro non prevede il ritenta sarai più fortunato nella medesima gara. Tanto più che la spiegazione la dà una signora Carlucci che, se non ricordo male, ha partecipato in gioventù a gare di pattinaggio dove il ripescaggio avviene proprio quando un atleta si ritira, per cui il primo escluso dalla competizione diventa concorrente. Questo è il ripescaggio, non quello di un concorrente che si ritira".