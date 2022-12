Alessandro Egger: "Puntata dopo puntata...", bomba su Costamagna e Ballando

26 dicembre 2022 a

La finalissima di Ballando con le stelle come quella del Festival di Sanremo: tanto vista in tv quanto chiacchierata e dal verdetto contestato. La vittoria di Luisella Costamagna in coppia con Pasquale La Rocca sembrava aver convinto tutti: giuria, pubblico in sala, social. In diretta, Selvaggia Lucarelli aveva contestato il fatto che la giornalista, ex presentatrice di Agorà, avesse potuto arrivare all'ultimo atto "fresca e riposata", in quanto ripescata dopo essersi infortunata in gara e aver praticamente saltato tutta l'edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Secondo classificato, è stato Alessandro Egger, e qui nascono i problemi. Sempre la Lucarelli, che alla vigilia aveva battagliato con la collega di giuria Carolyn Smith sul peso del voto da casa e quello dei giudici, nelle ore successive all'ultima puntata del programma aveva pubblicato sulle sue pagine sociale i dati dei tabulati, sottolineando come Egger sia stato il più votato dal pubblico.

Una vittoria, quella della Costamagna, "falsata" in qualche modo e che su Twitter ha raccolto centinaia di proteste. Compreso il commento al veleno dello stesso Egger, diventato famoso da bambino come volto del celebre spot Kinder.

"Una delle frasi più cliché ma anche tanto vere che mi viene in mente ora è quella del 'Non conta vincere ma partecipare' - ha scritto l'attore - e quanta verità perché noi abbiamo partecipato fino in fondo puntata dopo puntata guadagnandoci ogni 'secondo' qui a Ballando con le Stelle, affrontando il percorso più bello della vita fino ad ora. Il vostro amore amici è stato un così forte urlo grintoso tanto che ci siamo sentiti pervadere il corpo della vostra forza e amore e abbiamo alzato quella coppa per voi, per quelli che non smetteranno mai di lottare e splendere. Nel nostro cuore abbiamo vinto". Proprio quel "puntata dopo puntata" sembra un riferimento diretto alla lunga assenza della Costamagna, che secondo la Lucarelli le ha permesso di arrivare senza stress all'appuntamento decisivo