Orietta Berti ora vuota il sacco: "Cosa è successo mentre ero a Sanremo"

Signorini ha corteggiato a lungo Orietta Berti per averla nella casa più spiata d’Italia come opinionista. E ce l’ha fatta. “Quando Alfonso Signorini mi ha chiamato ero a Sanremo su una nave con Fabio Rovazzi. Mi ha detto ‘Voglio farti fare l’opinionista’. Gli ho risposto che non avevo mai visto il GF Vip. Lui mi ha detto ‘Meglio’, racconta al settimanale Chi. Un’intervista sincera, profonda, in cui la cantanta parla di tutto a 360 gradi. “Sento in Alfonso un amico sincero. Infatti gli chiedo spesso consiglio sulle proposte che mi fanno perché essendo Gemelli ho una parte coi piedi per terra e una che prende il volo, dice.

Ma per la Berti non ci sono limiti o freni: a Natale è stata ospite di Mara Venier ed in studio è arrivata una sorpresa inusuale: una grandissima forma di formaggio, regalata da Osvdo (suo marito ndr) alla Berti. Anche la moglie di Paolo Bonolis va d’accordo con Orietta, che ha definito come una donna “accogliente, che non sente il bisogno di superarti”.

Quella della Berti è una lunga carriera: da Sanremo (negli anni di Luigi Tenco) a quello di Amadeus. Passando per il successo estivo con Fedez e Rovazzi. Poi Fabio Fazio, dov’è da anni ospite al Tavolo - il segmento della trasmissione che va in onda in seconda serata. Indimenticabile anche la sua “Buona domenica” firmata Maurizio Costanzo: un altro grande successo. Cinquant’anni di carriera sempre sulla cresta dell’onda. Adesso, però, la Berti con io Gf vip si tuffa a capofitto nella Gen Z.