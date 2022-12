Mattino 5, Francesco Vecchi senza parole: "Non scherziamo eh"

29 dicembre 2022 a

“Dai non scherziamo eh. Stamattina leggendo i giornali sembra di tornare indietro di due anni": Francesco Vecchi ha parlato a Mattino 5 del Covid e della tragica situazione che sta vivendo in queste settimane la Cina. La situazione sta facendo preoccupare tutti, pure l'Italia, che infatti ha già preso le prime misure: tampone obbligatorio per chi arriva in aereo dalla Cina. E parlando dell'argomento, il giornalista non è riuscito a nascondere tutto il suo stupore, ma anche un po’ di preoccupazione.

Sintetizzando la situazione per i telespettatori, Vecchi ha detto: "Paura dalla Cina, il boom dei contagi, i tamponi agli aeroporti dai voli che arrivano da Pechino e dalla Cina intera. No eh, non scherziamo…”. Il presentatore del programma mattutino di Canale 5 ha poi lanciato il servizio per far capire meglio al pubblico a casa quello che sta succedendo in Cina.

Una volta finita la clip, il presentatore si è collegato subito con il professor Galli per chiedere la sua opinione. E quest’ultimo non ha nascosto tutta la sua preoccupazione: “Ho legittima preoccupazione. La Cina si è infilata in un vicolo cieco”. Il giornalista poi ha voltato pagina, parlando di medium e cartomanti. E lo ha fatto con il noto giornalista Francesco Specchia. Il collegamento, però, è risultato essere piuttosto complicato per motivi tecnici. “Specchia, se ci sei batti un colpo…”, ha commentato ironicamente il conduttore.