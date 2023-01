C'è posta per te, colpaccio della De Filippi: chi porta in studio

03 gennaio 2023 a

Maria De Filippi è pronta a tornare in onda con C’è posta per te per la gioia degli spettatori di Canale 5 e di tutta Mediaset, che si prepara al solito riscontro eccellente in termini di ascolti. D’altronde lo show dei sentimenti condotto dalla De Filippi è un punto fermo della televisione italiana: sabato 7 gennaio andrà in onda la prima puntata inedita di questa nuova stagione.

Nel frattempo il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato una notizia bomba: tra i super ospiti della prossima edizione ci sarà anche una star hollywoodiana. Si tratta di Charlize Theron, attrice classe 1975 conosciuta e amata in tutto il mondo. Un vero e proprio colpo da 90, quello messo a segno da C’è posta per te: l’anticipazione della sua presenza ha mandato in visibilio i fan dello show di Canale 5, che non vedono l’ora di assistere alla sorpresa in cui verrà coinvolta l’attrice di origini sudafricane.

Rimanendo sempre in quota ospiti stranieri, molto atteso anche Can Yaman, che ormai a Mediaset è diventato di casa. Nel corso della nuova stagione di C’è posta per te saranno protagonisti anche Stefano De Martino, Luca Argentero e Massimo Ranieri. Insomma, tutto è pronto per un’altra grande edizione, con la De Filippi che ormai fa “servizio pubblico dei sentimenti”, come lei stessa l’ha definito in una recente intervista.