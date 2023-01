Striscia la Notizia, "anche stasera": Iacchetti a casa? Ecco il motivo

03 gennaio 2023 a

"Il signor Enzino, come vedete, non è qua neanche stasera. Come mai è a casa? Ci spieghi": Ezio Greggio lo ha chiesto al collega nel pre puntata di Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5. Nelle scorse ore molti telespettatori si sono detti preoccupati. Abituati a vederlo dietro il bancone di Striscia, infatti, sono sorpresi nel vedere il conduttore ancora a casa, in collegamento. "Mi scuso con lei e con tutti i telespettatori - ha risposto il diretto interessato -. Sono a casa perché stavo sfogliando dei cataloghi di viaggi e non mi sono reso conto che era tardi, non ho fatto in tempo ad arrivare". Una risposta ovviamente ironica, ma che lascia pensare non sia successo nulla di grave.

"Ma dove vuole andare di bello?", lo ha incalzato allora Greggio. E lui: "Non lo so, so solo che queste feste sono state così stancanti che mi servirebbe veramente una vacanza". Uno scambio di battute sempre sul piano dell'ironia. Il motivo dietro all'assenza di Iacchetti in studio, comunque, sarebbe molto semplice. Non ci sarebbe stato nessun prolungamento dell'influenza. La ragione è da ricondurre alle puntate registrate. Il conduttore, quindi, non resta a casa ogni giorno da tre settimane. Molto più semplicemente hanno registrato le puntate che sono ancora in onda oggi.

Solo qualche giorno fa, comunque, alcune parole del conduttore avevano scosso il mondo della tv. "Mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 21 anni - ha raccontato -. Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d’accordo con lui; ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua morte sono andato molto in crisi. In realtà la depressione l’ho sempre avuta, da bambino ero vivace ma non parlavo. Ognuno di noi porta una croce, la mia è questo carattere".