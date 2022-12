Striscia la Notizia stravolta? "Tutto l'anno", l'appello a Ricci

26 dicembre 2022 a

Appello ad Antonio Ricci. Un telespettatore chiede che Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti rimangano oltre febbraio. Il signor Paolo da Torino, scrivendo a La posta di Alessandro Cecchi Paone, si dice entusiasta per la presenza della storica coppia. Paolo, infatti, ammette a Nuovo di preferirla al duo Sergio Friscia e Sergio Lipari perché questi ultimi reciterebbero un po’ la parte. "Fosse per me lascerei Ezio ed Enzo tutto l’anno alternandoli, al massimo, con la Hunziker e Scotti".

Dello stesso parere Cecchi Paone: "Capisco la sua posizione. I nuovi conduttori, Friscia e Lipari, io nemmeno li conoscevo. E come lei sono affezionato alle coppie storiche e tradizionali, tipo quella formata da Ezio ed Enzo". A dare ragione al giornalista, gli ascolti: "Gli ascolti non mentono. Cambiando ancora una volta Antonio Ricci ha dimostrato come la formula conti più dei conduttori che vanno in onda".

E infatti a differenza del passato la trasmissione di Canale 5 vede più conduttori darsi il cambio. Non c'è mai una coppia che rimane dietro al bancone tutto l'anno. A volte, e questa è la novità nella novità, per alcuni conduttori è la prima volta di fronte alle telecamere del tg satirico.