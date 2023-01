Striscia la Notizia, mistero su Iacchetti: "Perché è ancora a casa"

03 gennaio 2023 a

È ancora a casa Enzo Iacchetti. Abituati a vederlo dietro il bancone di Striscia la Notizia, i telespettatori sono sorpresi nel vedere il conduttore ancora a casa. Iacchetti infatti affianca il collega Ezio Greggio in collegamento.

Il motivo? Nessun prolungamento dell'influenza. Piuttosto la ragione è da ricondurre alle puntate registrate. Iacchetti, dunque, non resta a casa ogni giorno da tre settimane, ma molto più semplicemente hanno registrato le puntate che sono ancora in onda oggi. Solo qualche giorno fa alcune parole del conduttore avevano scosso il mondo della tv.

Senza mezzi termini, Iacchetti ha detto: "Mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d’accordo con lui; ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua morte sono andato molto in crisi. In realtà la depressione l’ho sempre avuta, da bambino ero vivace ma non parlavo. Ognuno di noi porta una croce, la mia è questo carattere".