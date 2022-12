Striscia la Notizia, "dov'è andato Iacchetti": mai successo prima

29 dicembre 2022 a

"Anche oggi, 29 dicembre, abbiamo delle notizie pazzesche": Ezio Greggio ha salutato così i telespettatori nel pre puntata di Striscia la Notizia, il tg satirico in onda ogni sera su Canale 5. "Dove si trova il mio socio?", si è chiesto poi il conduttore, riferendosi a Enzo Iacchetti, collegato da casa ormai da diversi giorni. "Sono qua - ha risposto lui - sono appena tornato dalla Lapponia, sono andato da Babbo Natale, dovevo restituirgli un regalo perché mi è arrivato doppio".

"Lei è una persona gentile, Babbo Natale sarà stato commosso da questo suo gesto", ha replicato allora Greggio, tenendogli il gioco. Ma il collega ha controbattuto: "No in realtà mi ha mandato a quel Paese, solo che quel Paese non era la Lapponia...". "Ma perché? Cosa doveva restituire?", gli ha chiesto Ezio. E Iacchetti, sorprendendo tutti, ha risposto: "Un guanto, nel pacchetto ce n'erano due e credevo si fosse sbagliato...". Poi il conduttore ha mostrato una scarpa, dicendo di doverne restituire una al cugino per lo stesso motivo: un regalo doppio. Si tratta ovviamente di una gag, che ha fatto divertire sia il pubblico in studio che quello a casa.

Qui il pre puntata di Striscia la Notizia