L'Eredità, Flavio Insinna sbotta: "Stop una volta per tutte"

Flavio Insinna scende di nuovo in campo per schierarsi contro la guerra. L'occasione è uno degli indizi della ghigliottina durante l'Eredità, il programma da lui condotto su Rai 1 nella puntata andata in onda mercoledì 4 gennaio. Qui Insinna ha detto: "Noi siamo per la pace. Stop alla guerra". Parole che hanno scatenato un lungo applauso da parte del pubblico. A tirare in ballo il conflitto in Ucraina è stata la parola vincente "STOP".

Uno dei cinque indizi era invece "BEATLES", dunque Flavio ha ricordato il verso "Stop coi Beatles stop" del famoso brano di Gianni Morandi "C’era un ragazzo che come me". E ancora: "Noi non siamo solo pacifisti, siamo proprio contro la guerra, e questa è una cosa in più. La guerra a noi non piace proprio, ci piace la pace! Noi non stopperemo mai i Beatles ma speriamo che si stoppi una volta per tutte la guerra".

Il conduttore si era già pronunciato contro l'invio di armi da parte dell'Italia. Durante il governo Draghi, Insinna aveva detto chiaro e tondo: "La parola è risparmio, questa sera. In quel caso ho ragione io. Il risparmio va fatto sulle armi". Anche in quel caso lo aveva fatto pubblicamente.