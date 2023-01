L'Eredità, la campionessa scoppia in lacrime: la reazione di Insinna

04 gennaio 2023 a

La campionessa Barbara ha vinto 90mila euro a L'eredità, il quiz preserale di Rai uno condotto da Flavio Insinna, nella puntata del 3 gennaio, ed è scoppiata in lacrime. "Se vuoi piangere, ecco a te il mio fazzoletto", le ha detto il conduttore che ha ironizzato: "Guarda che è solo in prestito eh...". E Barbara il fazzoletto lo ha usato davvero per fermare il pianto.

"Successo" era uno dei cinque indizi della ghigliottina mentre la parola che ha fatto vincere la campionessa Barbara è stata "profumo". Gli altri quattro indizi sono stati: "scandalo", "scegliere", "pulito" e "primavera". "Questa donna ha vinto con la parola profumo", ha esclamato Insinna tra gli applausi del pubblico presente in studio, mentre i prof Samira Lui e Andrea Cerelli, dall’altra parte dello studio, hanno gridato: "Brava! Bravissima".

Quindi lei incredula è scoppiata a piangere e Flavio Insinna giocando con la parola vincente le ha dato il fazzoletto e ha detto: "Guarda, c’è qualche goccia di profumo nel mio fazzoletto, perciò se vuoi prenderlo per piangere puoi farlo". E Barbara lo ha preso senza pensarci. "Guarda qui, hai vinto 90mila euro, se non credi a me…". Barbara infatti era rimasta incredula e senza parole per la vincita.