Striscia, Flavio Insinna? All'inaugurazione della "Casa dei diritti" di Soumahoro...

06 dicembre 2022 a

a

a

Striscia la Notizia torna sul caso Soumahoro. E nella puntata in onda lunedì 5 dicembre su Canale 5 Pinuccio avanza nuovi sospetti. In particolare l'inviato del tg satirico si concentra sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti direttamente dal profilo Facebook di Aboubakar Soumahoro. Alcuni di questi soldi dovrebbero essere stati utilizzati per la costruzione della "Casa dei diritti" del ghetto di Rignano, inaugurata a gennaio 2022 alla presenza del conduttore Flavio Insinna. Immobile - e qui sta il problema - che però da gennaio a oggi è rimasto chiuso.

Milioni di euro ai Soumahoro, la fine di tutto: terremoto, da chi sono arrivati

Mostrando le diverse raccolte, Pinuccio trova l'inaugurazione della nota "Casa" che vedeva quella che Striscia definisce "la mamma putativa": il conduttore Rai. Proprio Insinna, interpellato da Soumahoro in un video diffuso sui social spiega: "Uno nella vita deve scegliere da che parte stare, questa è la nostra".

"I soldi a Natale? Per spedire una salma": Soumahoro, clamorosa bomba di Striscia

Eppure qualcosa non torna: "Ma questa raccolta fondi fatta con la Lega Braccianti - si domanda Pinuccio - quanti soldi ha raccolto? Ci sono dei giustificativi? Qui non si sa proprio nulla". E ancora: "E sulla Casa dei diritti non sappiamo nemmeno se sia o meno abusivo. Per di più è pure chiusa. Abbiamo dei video". I filmati parlano chiaro: all'interno dell'abitazione non c'è nessuno e le porte sono sbarrate. "Qui - conclude Striscia - i conti non tornano. Chiediamo ora alla mamma Insinna se per caso sa qualcosa".