L'eredità, Flavio Insinna zittisce Valentina: "No, questo non devi farlo"

L'ultima puntata de L'Eredità, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, ha visto ancora la cosiddetta "sfida al campione", con soli tre concorrenti, quindi una campionessa del passato e due sfidanti arrivati per la prima volta in studio. Una puntata che però è terminata senza alcun vincitore visto che la risposta corretta - che era "Silienzio" - non è stata indovinata dalla concorrente finalista. E visto che uno degli indizi era "stampa", perché si dice "silenzio stampa", la campionessa alla fine ci ha scherzato sopra: "Vado io in silenzio stampa", ha detto. E il conduttore l'ha ironicamente redarguita: "No, questo non devi farlo mai".

Insomma, era la parola "Silenzio" la risposta giusta che avrebbe fatto incassare alla campionessa Valentina una bella somma, ben 42.500 euro. Purtroppo Valentina ha detto invece che la parola era "Uscita". Gli altri indizi, oltre a "stampa" appunto, erano "fare", "teatro", "obbligo" e "zona". Niente da fare, quindi, per la concorrente. Chiudendo quindi la puntata, dopo aver salutato i prof Andrea Cerelli e Samira Lui, Flavio Insinna ha lanciato un'altra frecciata sulla ormai variabile messa in onda del programma a causa dei mondiali di calcio in Qatar: "Da qualche parte ci troverete".