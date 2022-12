L'Eredità salta e Flavio Insinna "sostituito": cosa succede in Rai

07 dicembre 2022 a

L'Eredità cambia. Da un paio di settimane, in concomitanza con i Mondiali di calcio in Qatar, il programma di Rai1 inizia in anticipo. Più nel dettaglio, la trasmissione condotta da Flavio Insinna va in onda mezz'ora prima del previsto causando un anticipo anche nell'edizione di prima serata del TG1. A spiegare quanto sta accadendo, ancora una volta, è proprio il conduttore. Insinna, nella puntata di martedì 6 novembre spiega con una battuta: "Non abituatevi".

Il conduttore ha dunque spiegato così la mancata messa in onda di domani, per via dell’inaugurazione della stagione del Teatro alla Scala di Milano, che il primo canale trasmette ogni anno il 7 dicembre. E ancora: "Non vi ci abituate però, eh". In ogni caso la trasmissione, proprio per questi continui spostamenti d’orario, ha cambiato leggermente il titolo aggiungendo al nome prima "Sfida mondiale" e da qualche giorno "Sfida al campione". Non a caso vista la durata ridotta, a giocare sono solo tre concorrenti.

Eppure i Mondiali non hanno scombussolato solo la programmazione de L'Eredità, tanto che Insinna ha lanciato una chiara frecciata alla Rai: "Buonasera sia agli amici de La vita in diretta che a quelli de l’Eredità. Salutiamo Alberto Matano, visto che questo è il suo orario, e ne approfittiamo per chiedergli di venire a giocare con noi. Da domani giocheremo anche a trovare il programma, sarà un gioco nel gioco".