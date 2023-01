Ballando, Selvaggia Lucarelli sostituita? Voce bomba: "Chi arriva"

05 gennaio 2023 a

Selvaggia Lucarelli farà parte del cast di Ballando con le Stelle anche nella prossima edizione? Non è dato sapere per ora, ma le indiscrezioni iniziano già a circolare. Quella appena passata, comunque, non è stata un'edizione facile per la giornalista, spesso al centro di attacchi, critiche e polemiche. Non ha aiutato la partecipazione al programma del compagno, Lorenzo Biagiarelli, spesso preso di mira proprio perché fidanzato di un membro della giuria.

In ogni caso, in attesa di capire quale sarà il futuro della Lucarelli nel talent di Rai 1, pare ci sia una ballerina intenzionata a prendere il posto della giornalista in giuria. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, si tratterebbe di Sara Di Vaira, ex insegnante della trasmissione e da quest’anno tribuna del popolo insieme al collega Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Riuscirà la Di Vaira a convincere Milly Carlucci? Non è un mistero, comunque, che la ballerina goda della stima della conduttrice Rai. Lo scorso anno, dopo l’addio alla pista di Ballando con le Stelle, Sara è stata promossa come investigatrice speciale a Il Cantante Mascherato. Successivamente, per lei e Simone Di Pasquale, la Carlucci ha creato dei ruoli nuovi, ad hoc, a Ballando.