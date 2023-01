In onda, Elly Schlein, "Bolsonaro non ha detto nulla, cosa mi preoccupa"

08 gennaio 2023 a

a

a

La candidata alla segreteria Pd Elly Schlein è stata ospite questa sera 8 gennaio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. La Schlein ha subito commentato l'attacco da parte dei sostenitori di Bolsonaro al Parlamento nel palazzo del Congresso: "Attacco gravissimo alla democrazia. Lula si è insediato l'1 gennaio. Preoccupa l'aspetto emulativo di quanto accaduto a Capitol Hill", dopo la sconfitta di Trump alle elezioni. "È un violento attacco voluto ed eversivo alle istituzioni del Paese che ci deve preoccupare tutti", prosegue la candidata, "è inaccettabile che Bolsonaro non abbia detto nulla su quanto sta accadendo, che non si sia ancora espresso in alcun modo. Faccio appello a tutte le forze politiche che si esprimano con nettezza rispetto a quello che sta succedendo".

Qui l'intervento di Elly Schlein a In onda

Brasile, i sostenitori di Bolsonaro assaltano il Parlamento: scontri con la polizia | Guarda

Centinaia di sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno infatti assaltato la zona del Parlamento a Brasilia riuscendo a entrare nello spazio esterno che circonda il Palazzo. La polizia è entrata in azione sparando gas lacrimogeni. La zona era presidiata dalle forze dell’ordine ma i bolsonaristi, molti dei quali con la bandiera carioca sulle spalle, sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza e diverse decine di loro sono riuscite a salire su una rampa dell’edificio per occupare il tetto. I sostenitori di Bolsonaro non accettano la vittoria di Lula alle ultime presidenziali e centinaia di loro si sono accampati davanti al quartier generale dell’esercito, a Brasilia, già il giorno dopo le elezioni del 30 ottobre.