Verissimo, la Civitillo dalla Toffanin: "La domanda scomoda evitata"

Un'intervista emozionante quella che Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha rilasciato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo su Canale 5. "Queste sono lacrime di gioia”, ha chiarito la ballerina e inviata de La Vita in Diretta dopo un toccante videoclip confezionato dal programma. Video che ha ripercorso la sua storia con Amadeus e il loro rapporto col figlio, Josè Alberto, nato nel 2009.

Molti telespettatori, però, non hanno potuto fare a meno di notare che è stato evitato l'argomento più caldo del momento, ossia il presunto invito della Toffanin a Sanremo. Insomma, ci si aspettava che la padrona di casa del talk domandasse qualcosa alla Civitillo sull'incomprensione relativa al Festival. Di cosa stiamo parlando? Nei giorni scorsi, una nota Ansa ha reso noto che la Toffanin avrebbe declinato l’offerta di partecipare a Sanremo 2023. Amadeus, però, si è affrettato a smentire, dicendo di aver chiesto alla conduttrice di Verissimo di affiancarlo a Sanremo 2020 tre anni fa. Di tutta risposta la manager della Toffanin ha smentito il direttore artistico di Sanremo, affermando che anche quest’anno, per la sua assistita, sarebbe arrivata una proposta da parte della kermesse.

Parlando della sua storia con Amadeus, Giovanna ha raccontato com'è iniziata: "Negli anni è arrivata la scossa ed è nato l’amore con la a maiuscola. Io ero timorosa e rispettosa dei ruoli e invece mi sono sciolta con lui. Un giorno è arrivato un bigliettino in cui mi invitava a prendere un caffè. Io ho accettato, nel riaccompagnarmi a casa ha provato a baciarmi e io mi sono scansata e sono scesa dalla macchina". Poi la svolta: "Ci siamo rivisti ed è nato tutto. Tornare al lavoro dopo le prime uscite è stato bellissimo. Non vedevo l’ora di vederlo e ho capito che ero innamorata. In precedenza c’erano stati dei fidanzati, ma nessuno mi aveva preso così tanto”.