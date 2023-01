"Che bella faccia". Panicucci e Vecchi, cala il gelo in studio

11 gennaio 2023 a

Frecciatine e scintille tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi a Mattino 5. La conduttrice è tornata al timone del programma mattutino dopo un periodo di pausa. Nel periodo natalizio, infatti, la presentatrice ha avuto altri impegni televisivi. In particolare, durante le feste, la Panicucci si è occupata di eventi come il Capodanno in Musica e il Concerto per la Pace. Proprio per questo ha dovuto lasciare la conduzione della fascia mattutina di Canale 5.

Non appena ripresa la conduzione, Francesco Vecchi - che ha presentato da solo la trasmissione nel corso delle festività - ha lanciato una frecciata alla collega. Lei, comunque, è tornata in studio più felice che mai, serena e rilassata. Non appena l’ha vista, il conduttore l’ha salutata con entusiasmo dicendole: "Che bella faccia". La sua stoccata, però, non è passata in sordina e la Panicucci con un sorriso ha subito risposto: "Eh ho lavorato anche!".

Su Twitter non sono mancati i commenti sul siparietto che si è creato in studio. Qualcuno ha sospettato ci fosse un clima tutt’altro che sereno. "Che bel clima che si respira sempre a Mattino 5!", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Secondo me è proprio ora di chiudere la trasmissione". E ancora: "Se ci facessero la diretta dal dietro le quinte 30% di share".