Otto e Mezzo, Giannini e il veleno sulla Meloni: "Vi dico cosa sta facendo adesso"

Massimo Giannini non ha più argomenti. Il direttore de La Stampa attacca il premier Giorgia Meloni da Otto e Mezzo, il salotto di Lilli Gruber. E lo fa usando un argomento che fa acqua da tutte le parti. Per Fratelli d'Italia la direttiva Ue che impone de facto la ristrutturazione degli immobili più vecchi e che potrebbe interessare una casa su tre in Italia, è una sorta di patrimoniale camuffata. E così Fratelli d'Italia ha chiesto un immediato stop al provvedimento.

E Giannini usa questo nuovo fronte aperto per difendere le case degli italiani per attaccare la Meloni con una tesi abbastanza discutibile: "Il problema non è la casa - tuona Giannini -, il problema è la benzina e il governo usa la casa per distogliere l'attenzione dal caos sui carburanti.

Questa è la verità. La casa è un'arma di distrazione di massa". Dunque per Giannini cercare di parare i colpi che arrivano da Bruxelles e che potrebbero riguardare le tasche di milioni di italiani sarebbe solo un diversivo da parte del governo e da parte del partito più rappresentativo della maggioranza. A quanto pare Giannini non ha messo bene a fuoco la questione: dover ristrutturare una casa costa ben di più di un pieno di benzina e l'impatto sui risparmi potrebbe essere devastante.