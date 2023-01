"Lasciala stare". Tina nomina Sabrina Ferilli: zittita dalla De Filippi

14 gennaio 2023 a

Maria De Filippi interviene e ferma Tina Cipollari. Accade a Uomini e Donne nella puntata di venerdì 13 gennaio in onda su Canale 5. Qui si parla di Alessandro SP. L'opinionista è convinta che l'uomo non sia interessato a Gemma Galgani. A suo dire il cavaliere 55enne non può provare interesse per una donna della sua età. La riprova? Sta conoscendo delle dame molto più giovani, come Cristina e Pamela.

"Tu hai la certezza che sarà con Cristina o Pamela? Tina non è una cosa bella quella che stai facendo. Continui a sottolineare che Gemma è troppo grande. Va bene, lo scoprirai a breve", interviene subito la conduttrice che critica il fatto che Alessandro non sappia ancora se sia attratto o meno da Gemma.

A quel punto la Cipollari tira in ballo Sabrina Ferilli, scatenando la conduttrice: "Se ad esempio io ti faccio il nome di una bella donna? Sabrina Ferilli, ecco", chiede l'opinionista, prima di essere zittita dalla De Filippi: "Lascia stare la Ferilli che è sposata!". Tra la conduttrice e l'attrice c'è infatti una profonda amicizia. Oltretutto le due sono colleghe anche sul lavoro, entrambe sono giudici di Tu sì que vales, altra trasmissione Mediaset.