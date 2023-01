Report, "calciomercato di figurine": l'intercettazione che terremota Allegri e la Juve

14 gennaio 2023 a

Report ha lanciato alcune anticipazioni sulla puntata anche andrà in onda lunedì 16 gennaio alle 21.20 su Rai3. Uno dei temi che verrà affrontato riguarderà il calciomercato della Juve, fatto più di figurine contabili che di giocatori veri. In particolare, un’intercettazione della procura di Torino ha fatto emergere tutti i dubbi dell’allenatore Massimiliano Allegri per il sistema adoperato prima del suo ritorno.

"Il c***o di Allegri": Max massacrato dopo il fischio finale. Juve, la frase terremoto

“Nel gioco delle plusvalenze - sostiene Report nelle anticipazioni - i calciatori sono pedine per far quadrare i conti, secondo gli inquirenti la prova di questo è in un manoscritto su carta intestata intitolato “Mercato” e trovato nell’ufficio di Cesare Gabasio, il responsabile delle questioni legali della Juventus. Nell’appunto vengono indicati i valori economici degli scambi da realizzare anche quando il giocatore è ancora da individuare, inserendo al posto dei nomi la lettera X”. Poi il passaggio su Allegri, descritto come pienamente consapevole del “calciomercato delle figurine”, dato che c’è un’intercettazione che lo riguarda.

“Il mercato di oggi è quello vero - sosteneva Allegri - dove uno va e compra il giocatore che gli serve. Cioè tu devi capire che il mercato dell’anno scorso era solo plusvalenze, quindi era un mercato del ca***”. Un giornalista di Report è intervenuto nel corso della conferenza stampa pre-partita di Cremonese-Juventus e ha chiesto ad Allegri dell’intercettazione sul mercato falsato: l’allenatore ha preferito non aggiungere nulla, rifacendosi al comunicato del club del 30 novembre.