Juventus, l'istante in cui ha perso tutto col Napoli: il minuto 37

La Juventus è uscita con le ossa rotte dal Maradona di Napoli. Il campionato dopo il 5-1 del Napoli sui bianconeri è quasi finito. Solo il Milan, senza passi falsi a Lecce, può cercare di tenere il passo dei partenopei e rendere il campionato più avvincente fino alla fine. La sconfitta della Juventus per Allegri è un bagno d'umiltà, un ritorno a quel baratro che si era aperto nel periodo più buio della stagione bianconera con l'eliminazione dalla Champions.

Di fatto c'è una circostanza precisa che dà l'idea dello smarrimento della Juventus a Napoli. Al minuto 37 Allegri si alza dalla panchina e dà indicazioni ai suoi. C'è un cambio fascia con l'abbassamento di McKennie e lo spostamento sulla fascia opposta di Federico Chiesa.

Subito dopo le indicazioni di Allegri, Chiesa appare smarrito e non riferisce le indicazioni ricevute dal tecnico ai compagni e resta immobile a centrocampo non seguendo più il giocatore del Napoli. Un'immagine chiara della disfatta bianconera. A quanto pare la squadra è arrivata al Maradona priva di energie come lo stesso Allegri ha confermato. E così è andata in scena la "mattanza" firmata dal Napoli che di fatto ha messo sotto la Juve sin dal primo minuto.