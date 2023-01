Gianfranco Fini, la clamorosa voce: "Torna in tv dalla Annunziata"

14 gennaio 2023 a

Gianfranco Fini torna in tv. Per l'occasione sceglie di nuovo la trasmissione di Lucia Annunziata, Mezz’ora in più, in onda domani su Rai 3. A commentare la sua comparsa sul piccolo schermo è Roberto Menia, ex finiano, ora senatore di FdI. Sentito dall'Adnkronos, ha detto: "Quando Fini l’altra volta è andato in tv, l’ho guardato e riascoltato con piacere. Ora sono contento che torni a parlare. Lo ha detto più volte, non sta facendo questo perché vuole qualcosa in cambio. Non intende tornare in politica, non ambisce a nulla. Ascoltiamolo ancora, basta polemizzare e a chi lo critica sempre dico: ’fatevi un esame di coscienza...'".

Parlando di un possibile ritorno in campo di Fini, magari in sostegno di Giorgia Meloni, il senatore ha ribadito: "Lo ripeto, Fini ha chiarito che non scenderà in campo ma ascoltiamolo. C’è chi lo ama e chi lo odia, ma non si può non riconoscere che è un’intelligenza politica che tanto ha dato alla storia della destra. Criticatelo pure per come sono finite le cose, però ricordo a me stesso e un po' a tutti che ha dato molto alla destra".

Riferendosi alla premier, poi, Menia ha sottolineato: "Anche Giorgia, ora all’inizio della sua prima esperienza da premier che sta conducendo benissimo -anche se sono andati a fargli il solito esame del sangue sul tasso di fascismo e antifascismo - non ha potuto che ricordare che era in An e ha condiviso Fiuggi e tutto quello che ne venne dopo". A un certo punto il senatore, a Montecitorio dal ’94 al 2013, prima con Msi-An e poi con Pdl e Fli, ha sbottato: "Nessuno di noi viene da Marte!". E ancora: "Trovo indecente e poco onesto stendere sui 20 anni di Fini su cui tanti hanno mangiato e bevuto una sorta di damnatio memoriae. Ognuno dica e pensi quel che vuole, ma basta polemiche e ascoltiamo Gianfranco".